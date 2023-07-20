В Steam появятся Diablo, Overwatch 2, WarCraft и другие игры Blizzard

Американская игровая компания Blizzard Entertainment начала переносить свои игры из фирменного онлайн-магазина Battle.net в Steam. Об этом сообщает издание Polygon.
Первой в Steam запустится онлайн-шутер Overwatch 2, случится это уже 10 августа 2023 года. При этом уже сейчас в сервисе появилась страница проекта с описанием и скриншотами.
Какие игры появятся в Steam следующими, достоверно неизвестно. Однако Blizzard пообещала опубликовать в стороннем магазине «выборку» своих проектов. В Polygon обратили внимание, что в другом сторе – GOG – уже доступны такие классические игры компании, как оригинальная Diablo и две первые части Warcraft.
«Одной из вещей, подталкивающих нас вперед, является желание идти навстречу игрокам по всему миру, где бы они ни находились. Мы хотим дать каждому возможность погрузиться в наши вселенные со старыми друзьями и завести новых, независимо от того, как они предпочитают играть», – гласит заявление Blizzard.
Журналисты считают, что решение Blizzard Entertainment связано со скорым слиянием компании с Microsoft.