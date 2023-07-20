В Steam появятся Diablo, Overwatch 2, WarCraft и другие игры Blizzard

«Одной из вещей, подталкивающих нас вперед, является желание идти навстречу игрокам по всему миру, где бы они ни находились. Мы хотим дать каждому возможность погрузиться в наши вселенные со старыми друзьями и завести новых, независимо от того, как они предпочитают играть», – гласит заявление Blizzard.