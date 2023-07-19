Аудитория и траты игроков в Overwatch 2 заметно снизились

Activision Blizzard опубликовала отчёт по итогам второго квартала 2023 года (апрель-июнь). Выяснились очередные успехи серии Call of Duty, а вот у Overwatch 2 не всё так гладко.

Дело в том, что на протяжении квартала аудитория игроков и их траты снижались. А киберспортивная лига Overwatch League и вовсе может приносить убытки: её операционная выручка составляет менее 1%, а в случае отказа команд от дальнейшего сотрудничества Blizzard будет необходимо выплатить им по 6 миллионов долларов.