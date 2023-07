Call of Duty привлекает 90 миллионов активных игроков ежемесячно

Выяснилось, что серия Call of Duty насчитывает 90 миллионов активных пользователей. Более половины из них играет на мобильных устройствах (вероятно, речь идёт про Call of Duty Mobile). Общее число активных игроков издателя составляет около 356 миллионов.

Разработка «ежегодного премиального релиза» Call of Duty продвигается успешно, а новые продукты во франшизе ожидаются в четвёртом квартале этого года. Вероятно, речь идёт про Call of Duty 2023, которая, скорее всего, будет называться Modern Warfare 3 — об этом рассказывал инсайдер, а снаряжение, судя по всему, можно будет перенести из Call of Duty: Modern Warfare II (2022).