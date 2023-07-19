Для «Ведьмака 3» вышел свежий патч на всех платформах, включая Nintendo Switch
Авторы Ведьмак 3: Дикая Охота выпустили для игры свежий патч под номером 4.04. Он уже доступен для загрузки на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а с полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.
Особое внимание уделили Switch: на платформе появились исправления из предыдущих патчей и даже контент из сериала «Ведьмак» Netflix. Также в круговом меню на всех платформах можно менять эликсиры и наносить масла.
Конкретно на PC исправили несколько мелких ошибок, включая ошибочное получение достижений для стандартного издания. Консоли же получили исправления визуальных недочётов, вроде низкого качества модели Лютика в одном из заданий или мерцания во время игры в «Гвинт».
В ожидании загрузки патча можно усладить взор очаровательным косплеем на Трисс Меригольд. Кстати, авторы порта игры для Nintendo Switch помогут с переносом Mortal Kombat 1 на эту платформу.