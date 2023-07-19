Для «Ведьмака 3» вышел свежий патч на всех платформах, включая Nintendo Switch

Авторы Ведьмак 3: Дикая Охота выпустили для игры свежий патч под номером 4.04. Он уже доступен для загрузки на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а с полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

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Особое внимание уделили Switch: на платформе появились исправления из предыдущих патчей и даже контент из сериала «Ведьмак» Netflix. Также в круговом меню на всех платформах можно менять эликсиры и наносить масла.

Конкретно на PC исправили несколько мелких ошибок, включая ошибочное получение достижений для стандартного издания. Консоли же получили исправления визуальных недочётов, вроде низкого качества модели Лютика в одном из заданий или мерцания во время игры в «Гвинт».