Путин рассказал, какими должны быть компьютерные игры

Президент РФ Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать людям развиваться и воспитывать в них настоящий, а не «квасной» патриотизм. Об этом сообщает ТАСС.

«Но самое важное - не деньги. <…> [Игры - прим.ред.] должны быть на стыке искусства и образования. Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя, должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, не квасного, а <…> основательного», - подчеркнул президент.

В 2020 году Путин рассказал, что одобряет киберспорт, отметив, что это «в высшей степени полезно», если процесс правильно организован.

В то же время президент заявил, что часто компьютерные игры бывают бесполезными и могут сформировать зависимость. Он подчеркивал, что работа специалистов, в частности, психологов, позволит понять, «где эта деятельность приносит пользу, и с какого момента она начинает приносить вред».