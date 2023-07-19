Читы для Valheim: список консольных команд и как их включить

Valheim, как и многие другие песочницы на выживание, поддерживает читы: при помощи консольных команд можно неплохо развлечься в одиночной игре. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о читах в Valheim.

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Как активировать консоль в Valheim для Game Pass

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Откройте папку игры. Как правило, она находится в директории C:\XboxGames\Valheim\Content, если игра установлена из Xbox GamePass, в случае Steam - ищите файлы в SteamCommons.

если игра установлена из Xbox GamePass, в случае Steam - ищите файлы в Найдите Valheim.exe и кликните на файл правой клавишей мыши.

Выберите опцию «Создать ярлык».

Перетащите ярлык на рабочий стол или в любое удобное вам место.

Кликните на ярлык правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».

В строке «Объект» добавьте после директории игры команду -console .

. Подтвердите изменения.

Запустите игру через ярлык.

Как активировать консоль в Valheim для Steam

Найдите Valheim в библиотеке игр и кликните по ней правой клавишей мыши.

Выберите опцию «Свойства».

На вкладке «Общие» найдите строку «Параметры запуска».

Добавьте в параметры запуска команду -console.

Читы и консольные команды для одиночной игры

Читы в Valheim активируются через консоль: после того, как вы выполните шаги выше, ее можно будет открыть нажатием на F5. Откройте консоль, введите команду devcommands и нажмите Enter. Это позволит вам пользоваться читами в одиночной игре.

god – включает режим бога.

heal – восстанавливает здоровье до максимума.

puke – опустошает желудок персонажа; перезагружает здоровье и выносливость.

freefly – включает свободную камеру.

ffsmooth 1 – включает сглаживание свободной камеры.

ffsmooth 0 – отключает сглаживание свободной камеры.

killall – убивает всех существ вокруг.

tame – приручает всех существ вокруг.

ghost – враги игнорируют вас.

exploremap – открывает всю карту.

resetmap – скрывает всю карту.

pos – показывает координаты игрока.

goto [x,z] – телепортирует игрока в заданные координаты.

location – задает точку возрождения.

tod – задает время суток; переменная варьируется от 0 до 1 (.5 = полдень, 0 и 1 = полночь, -1 = возвращает время по умолчанию).

event [название события] – начинает заданное событие.

stopevent – останавливает текущее событие.

randomevent – начинает случайное событие.

raiseskill [навык] [значение] – повышает выбранный навык на заданное значение.

resetcharacter – полностью обнуляет данные персонажа.

save – сохраняет игру.

players [число игроков] – настраивает скейлинг сложности; значение 0 возвращает сложность по умолчанию.

removedrops – уничтожает предметы, лежащие на земле вокруг.

wind [направление][сила] – меняет направление и силу ветра.

resetwind – возвращает направление и силу ветра по умолчанию.

hair – перманентно убирает волосы персонажа.

beard – перманентно убирает бороду персонажа.

model 0 – меняет тип тела персонажа на мужской.

model 1 – меняет тип тела персонажа на женский.

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