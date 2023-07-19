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Читы для Valheim: список консольных команд и как их включить

Valheim, как и многие другие песочницы на выживание, поддерживает читы: при помощи консольных команд можно неплохо развлечься в одиночной игре. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о читах в Valheim.

Читы для Valheim: список консольных команд и как их включить
© Steam

Как активировать консоль в Valheim для Game Pass

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  • Откройте папку игры. Как правило, она находится в директории C:\XboxGames\Valheim\Content, если игра установлена из Xbox GamePass, в случае Steam - ищите файлы в SteamCommons.
  • Найдите Valheim.exe и кликните на файл правой клавишей мыши.
  • Выберите опцию «Создать ярлык».
  • Перетащите ярлык на рабочий стол или в любое удобное вам место.
  • Кликните на ярлык правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».
  • В строке «Объект» добавьте после директории игры команду -console.
  • Подтвердите изменения.
  • Запустите игру через ярлык.

Как активировать консоль в Valheim для Steam

  • Найдите Valheim в библиотеке игр и кликните по ней правой клавишей мыши.
  • Выберите опцию «Свойства».
  • На вкладке «Общие» найдите строку «Параметры запуска».
  • Добавьте в параметры запуска команду -console.

Читы и консольные команды для одиночной игры

Читы в Valheim активируются через консоль: после того, как вы выполните шаги выше, ее можно будет открыть нажатием на F5. Откройте консоль, введите команду devcommands и нажмите Enter. Это позволит вам пользоваться читами в одиночной игре.

  • god – включает режим бога.
  • heal – восстанавливает здоровье до максимума.
  • puke – опустошает желудок персонажа; перезагружает здоровье и выносливость.
  • freefly – включает свободную камеру.
  • ffsmooth 1 – включает сглаживание свободной камеры.
  • ffsmooth 0 – отключает сглаживание свободной камеры.
  • killall – убивает всех существ вокруг.
  • tame – приручает всех существ вокруг.
  • ghost – враги игнорируют вас.
  • exploremap – открывает всю карту.
  • resetmap – скрывает всю карту.
  • pos – показывает координаты игрока.
  • goto [x,z] – телепортирует игрока в заданные координаты.
  • location – задает точку возрождения.
  • tod – задает время суток; переменная варьируется от 0 до 1 (.5 = полдень, 0 и 1 = полночь, -1 = возвращает время по умолчанию).
  • event [название события] – начинает заданное событие.
  • stopevent – останавливает текущее событие.
  • randomevent – начинает случайное событие.
  • raiseskill [навык] [значение] – повышает выбранный навык на заданное значение.
  • resetcharacter – полностью обнуляет данные персонажа.
  • save – сохраняет игру.
  • players [число игроков] – настраивает скейлинг сложности; значение 0 возвращает сложность по умолчанию.
  • removedrops – уничтожает предметы, лежащие на земле вокруг.
  • wind [направление][сила] – меняет направление и силу ветра.
  • resetwind – возвращает направление и силу ветра по умолчанию.
  • hair – перманентно убирает волосы персонажа.
  • beard – перманентно убирает бороду персонажа.
  • model 0 – меняет тип тела персонажа на мужской.
  • model 1 – меняет тип тела персонажа на женский.

Администраторские команды для многопользовательских серверов

  • help – показывает все доступные команды сервера.
  • kick [имя/IP-адрес/ID пользователя] – кикает выбранного игрока.
  • ban [имя/IP-адрес/ID пользователя] – банит выбранного игрока.
  • unban [имя/IP-адрес/ID пользователя] – снимает бан с выбранного игрока.
  • banned – показывает полный список забаненных игроков.
  • ping – измеряет пинг.
  • lodbias [1-5] – задает дальность прорисовки для сервера.
  • info – показывает системную информацию.
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