Читы для Valheim: список консольных команд и как их включить
Valheim, как и многие другие песочницы на выживание, поддерживает читы: при помощи консольных команд можно неплохо развлечься в одиночной игре. Портал PC Gamer рассказал все, что нужно знать о читах в Valheim.
Как активировать консоль в Valheim для Game Pass
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- Откройте папку игры. Как правило, она находится в директории C:\XboxGames\Valheim\Content, если игра установлена из Xbox GamePass, в случае Steam - ищите файлы в SteamCommons.
- Найдите Valheim.exe и кликните на файл правой клавишей мыши.
- Выберите опцию «Создать ярлык».
- Перетащите ярлык на рабочий стол или в любое удобное вам место.
- Кликните на ярлык правой клавишей мыши и выберите опцию «Свойства».
- В строке «Объект» добавьте после директории игры команду -console.
- Подтвердите изменения.
- Запустите игру через ярлык.
Как активировать консоль в Valheim для Steam
- Найдите Valheim в библиотеке игр и кликните по ней правой клавишей мыши.
- Выберите опцию «Свойства».
- На вкладке «Общие» найдите строку «Параметры запуска».
- Добавьте в параметры запуска команду -console.
Читы и консольные команды для одиночной игры
Читы в Valheim активируются через консоль: после того, как вы выполните шаги выше, ее можно будет открыть нажатием на F5. Откройте консоль, введите команду devcommands и нажмите Enter. Это позволит вам пользоваться читами в одиночной игре.
- god – включает режим бога.
- heal – восстанавливает здоровье до максимума.
- puke – опустошает желудок персонажа; перезагружает здоровье и выносливость.
- freefly – включает свободную камеру.
- ffsmooth 1 – включает сглаживание свободной камеры.
- ffsmooth 0 – отключает сглаживание свободной камеры.
- killall – убивает всех существ вокруг.
- tame – приручает всех существ вокруг.
- ghost – враги игнорируют вас.
- exploremap – открывает всю карту.
- resetmap – скрывает всю карту.
- pos – показывает координаты игрока.
- goto [x,z] – телепортирует игрока в заданные координаты.
- location – задает точку возрождения.
- tod – задает время суток; переменная варьируется от 0 до 1 (.5 = полдень, 0 и 1 = полночь, -1 = возвращает время по умолчанию).
- event [название события] – начинает заданное событие.
- stopevent – останавливает текущее событие.
- randomevent – начинает случайное событие.
- raiseskill [навык] [значение] – повышает выбранный навык на заданное значение.
- resetcharacter – полностью обнуляет данные персонажа.
- save – сохраняет игру.
- players [число игроков] – настраивает скейлинг сложности; значение 0 возвращает сложность по умолчанию.
- removedrops – уничтожает предметы, лежащие на земле вокруг.
- wind [направление][сила] – меняет направление и силу ветра.
- resetwind – возвращает направление и силу ветра по умолчанию.
- hair – перманентно убирает волосы персонажа.
- beard – перманентно убирает бороду персонажа.
- model 0 – меняет тип тела персонажа на мужской.
- model 1 – меняет тип тела персонажа на женский.
Администраторские команды для многопользовательских серверов
- help – показывает все доступные команды сервера.
- kick [имя/IP-адрес/ID пользователя] – кикает выбранного игрока.
- ban [имя/IP-адрес/ID пользователя] – банит выбранного игрока.
- unban [имя/IP-адрес/ID пользователя] – снимает бан с выбранного игрока.
- banned – показывает полный список забаненных игроков.
- ping – измеряет пинг.
- lodbias [1-5] – задает дальность прорисовки для сервера.
- info – показывает системную информацию.
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