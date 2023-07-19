Авторы Baldur's Gate 3 объяснили, почему в игре нельзя будет настроить черты лица

По моему личному опыту, если в редакторе есть слайдеры для лица, ты тратишь на настройку много времени, а потом персонаж всё равно выглядит примерно так же. Нам хотелось избежать этого. И если бы мы всё же захотели сделать слайдеры, нам нужно было сделать из них что-то действительно уникальное и не похожее ни на что другое.