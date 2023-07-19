Кто появится в новом Mortal Kombat 1: играбельные бойцы и Kameo

Релиз Mortal Kombat 1 все ближе, и некоторые игроки уже активно размышляют, кого выбрать в качестве основного бойца для будущих соревнований. NetherRealm Studios постепенно выпускает все больше контента по игре, и портал PC Gamer рассказал, какие персонажи попадут в ростер файтинга.

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Подтвержденные персонажи Mortal Kombat 1

Пока разработчики подтвердили появление почти всех фаворитов, но перед сентябрьским релизом игры наверняка появится новая информация. Если судить по предыдущим частям серии, Mortal Kombat 1 получит множество дополнительных бойцов после выхода. Разработчики заявляют, что в перезапуске старые знакомые персонажи получат новые приемы, благодаря чему, в теории, даже ветераны серии могут ощущаться как совершенно новые бойцы.

Джонни Кейдж

Кенши

Китана

Кун Лао

Лю Кан

Милина

Рейден

Рейн

Скорпион

Смоук

Саб-Зиро

Шан Цзун (бонус за предзаказ игры)

Kameo-персонажи Mortal Kombat 1

Одна из новых механик Mortal Kombat 1 — это Kameo. Каждый игрок сможет призывать на помощь союзников из пантеона прошлых и настоящих персонажей вселенной Mortal Kombat. Некоторые поклонники файтингов знакомы с подобной механикой по серии Marvel vs. Capcom, но Mortal Kombat 1 нельзя назвать таг-файтингом — переключаться между несколькими персонажами игрок не сможет. Союзники существуют исключительно в качестве инструмента, который способен помочь в подходящий момент. И да, среди них есть персонажи, недоступные как играбельные бойцы.

На данный момент среди подтвержденных Kameo-персонажей числится весь ростер Mortal Kombat 1, несколько эксклюзивных бойцов и кое-какие варианты уже существующих.