Кто появится в новом Mortal Kombat 1: играбельные бойцы и Kameo

Список персонажей Mortal Kombat 1: играбельные бойцы и Kameo
Релиз Mortal Kombat 1 все ближе, и некоторые игроки уже активно размышляют, кого выбрать в качестве основного бойца для будущих соревнований. NetherRealm Studios постепенно выпускает все больше контента по игре, и портал PC Gamer рассказал, какие персонажи попадут в ростер файтинга.
Подтвержденные персонажи Mortal Kombat 1
Пока разработчики подтвердили появление почти всех фаворитов, но перед сентябрьским релизом игры наверняка появится новая информация. Если судить по предыдущим частям серии, Mortal Kombat 1 получит множество дополнительных бойцов после выхода. Разработчики заявляют, что в перезапуске старые знакомые персонажи получат новые приемы, благодаря чему, в теории, даже ветераны серии могут ощущаться как совершенно новые бойцы.
- Джонни Кейдж
- Кенши
- Китана
- Кун Лао
- Лю Кан
- Милина
- Рейден
- Рейн
- Скорпион
- Смоук
- Саб-Зиро
- Шан Цзун (бонус за предзаказ игры)
Kameo-персонажи Mortal Kombat 1
Одна из новых механик Mortal Kombat 1 — это Kameo. Каждый игрок сможет призывать на помощь союзников из пантеона прошлых и настоящих персонажей вселенной Mortal Kombat. Некоторые поклонники файтингов знакомы с подобной механикой по серии Marvel vs. Capcom, но Mortal Kombat 1 нельзя назвать таг-файтингом — переключаться между несколькими персонажами игрок не сможет. Союзники существуют исключительно в качестве инструмента, который способен помочь в подходящий момент. И да, среди них есть персонажи, недоступные как играбельные бойцы.
На данный момент среди подтвержденных Kameo-персонажей числится весь ростер Mortal Kombat 1, несколько эксклюзивных бойцов и кое-какие варианты уже существующих.
- Кун Лао
- Скорпион
- Саб-Зиро
- Сайракс
- Фрост
- Горо
- Джакс Бриггс
- Кано
- Сектор
- Соня Блейд
- Страйкер