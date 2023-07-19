В PS Store началась летняя распродажа с большими скидками

С сегодняшнего дня в PS Store стартовала масштабная летняя распродажа. На скидки попали более 3 тыс. игр, притом есть как свежие и крупные проекты, так и относительно небольшие. Распродажа продлится до 16 августа.

Ниже мы собрали для вас самые привлекательные предложения. Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки с турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.