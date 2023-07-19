В PS Store началась летняя распродажа с большими скидками
С сегодняшнего дня в PS Store стартовала масштабная летняя распродажа. На скидки попали более 3 тыс. игр, притом есть как свежие и крупные проекты, так и относительно небольшие. Распродажа продлится до 16 августа.
Ниже мы собрали для вас самые привлекательные предложения. Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки с турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.
Самые интересные предложения
- Hogwarts Legacy (PS5) — 729 лир (примерно 2,4 тыс. рублей)
- Elden Ring — 734 лиры (примерно 2,5 тыс. рублей)
- Call of Duty: Modern Warfare 2 — 604 лиры (примерно 2 тыс. рублей)
- Dead Island 2 — 524 лиры (примерно 1,8 тыс. рублей)
- Ремейк The Last of Us — 599 лир (примерно 2 тыс. рублей)
- The Last of Us Part 2 — 199 лир (примерно 686 рублей)
- Red Dead Redemption 2 — 154 лиры (примерно 550 рублей)
- Cyberpunk 2077 — 399 лир (примерно 1,3 тыс. рублей)
- Sonic Frontiers — 449 лир (примерно 1,5 тыс. рублей)
С большим количеством предложений можно ознакомиться на сайте PlayStation.
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