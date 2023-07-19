Инсайдер рассказал про «относительно скорый» релиз ремастера Metroid Prime 2
Инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Game Mess рассказал, что ремастер Metroid Prime 2: Echoes выйдет «относительно скоро», хотя и не сообщил более точных данных по релизу.
Ранее Грабб настаивал, что Nintendo всё ещё работает над ремастерами 2 и 3 частей серии, поэтому, видимо, инсайдер получил новое подтверждение своей информации.
Грабб добавил, что ремастер будет поддерживать HD-формат, обновлённую систему управления, однако новинка по каким-то причинам не получит «такой же любви», как и ремастер Metroid Prime.
Цифровая версия обновлённой MP, кстати, вышла на Switch ещё в начале февраля этого года, а в марте игра появилась и в рознице.
В том же выпуске подкаста Грабб добавил, что позже в этом году стоит ожидать каких-то новостей по серии Zelda, которые не связаны с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Возможно, речь идёт о потенциальной экранизации.