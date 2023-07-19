Инсайдер рассказал про «относительно скорый» релиз ремастера Metroid Prime 2

Инсайдер Джефф Грабб в рамках подкаста Game Mess рассказал, что ремастер Metroid Prime 2: Echoes выйдет «относительно скоро», хотя и не сообщил более точных данных по релизу.

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Ранее Грабб настаивал, что Nintendo всё ещё работает над ремастерами 2 и 3 частей серии, поэтому, видимо, инсайдер получил новое подтверждение своей информации.

Грабб добавил, что ремастер будет поддерживать HD-формат, обновлённую систему управления, однако новинка по каким-то причинам не получит «такой же любви», как и ремастер Metroid Prime.

Цифровая версия обновлённой MP, кстати, вышла на Switch ещё в начале февраля этого года, а в марте игра появилась и в рознице.