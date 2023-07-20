Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 5 млн копий

Capcom на своём сайте обновила информацию о продажах ремейка Resident Evil 4. Тираж тайтла официально превысил 5 млн копий. В последний раз разработчики отчитывались о продажах в начале апреля. Тогда продажи игры достигли 4 млн копий.

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Достичь 5 млн проданных копий удалось за четыре месяца после релиза, который состоялся в конце марта. Также Capcom сообщила, что совокупные продажи игр серии превышают 142 млн копий с момента выхода первой Resident Evil в 1996 году.

В ремейке Resident Evil 4 нужно играть за оперативника Леона Кеннеди и найти дочь президента Эшли, которую похитила группа сектантов для совершения своих целей. Тайтл получил отличные оценки критиков и аудитории.