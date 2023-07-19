Бывшие сотрудники Bungie и EA уже работают над шутером Outlaw Corral в новой студии
Выходцы из EA, Bungie и Kongerate сформировали новую игровую студию Look North World и уже занялись её первым проектом — шутером под названием Outlaw Corral.
Главой новой компании выступает Алекс Серопян, основатель Bungie. Кроме того, разные «ветераны» уже заняли в студии всевозможные должности, включая позицию творческого директора, главного художника и так далее.
Сама Outlaw Corral представляет собой шутер, вдохновлённый тематикой Дикого Запада, который создают с помощью Unreal Engine.
При этом студия отметила, что в разработке находится сразу несколько проектов, хотя дополнительных деталей по этому поводу пока нет. Серопян добавил, что команда намерена вовлечь пользователей в процесс принятия отдельных решений по новым играм студии.
Кстати, в ряды самой Bungie недавно вступил бывший ведущий дизайнер мультиплеера Halo Infinite, который будет работать над шутером Marathon.