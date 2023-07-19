Инсайдер рассказал о крупном анонсе Capcom в этом году и Resident Evil 9 в 2025

Известный в индустрии инсайдер Dusk Golem раскрыл на своём Discord-канале информацию о нескольких проектах, которой с ним поделился надёжный источник.

Так, по его словам, Resident Evil 9 должны анонсировать в следующем году, а выпустить в 2025-м. Кроме того, к концу года ожидается некий крупный анонс Capcom с последующим релизом проекта осенью 2024 года.

Инсайдер также отметил, что знает о нескольких неанонсированных хоррор-играх, которые привлекли его внимание, и располагает данными о каждой крупной игре серии Resident Evil с релизами вплоть до 2029 года.

Стоит отметить, что некоторые отрывки вышеупомянутой информации Dusk Golem публиковал в разное время в прошлом, но в этот раз он сам больше уверен в её достоверности. Кстати, в начале месяца он рассказывал про сюжет неанонсированной Silent Hill: The Short Message.