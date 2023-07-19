Стримерша Amouranth исполнила тверк в прямом эфире и может получить за это бан

Известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса недавно перешла с Twitch на другую платформу, Kick. Несмотря на то что вторая площадка менее жёсткая в плане правил, девушке может грозить бан и на ней, поскольку она недавно нарушила одно из её правил.

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Недавно Kick обновил политику и ввёл запрет на контент сексуального содержания, эротические танцы или тверк — танец, движения в котором выполняются ягодицами.

На одном из последних стримов Amouranth исполнила тверк, который запрещён правилами Kick. Зрители в чате тут же стали писать девушке о том, что её могут заблокировать, но пока что блокировки не было.