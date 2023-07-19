EA объяснила, почему в EA Sports FC 24 можно будет собрать состав из мужчин и женщин

Это то, о чём мы долго раздумывали. Мы чувствуем, что можем сыграть важную роль в развитии женского спорта, познакомив с ним всех наших болельщиков. Мы хотим объединить весь мир вокруг футбола. И Ultimate Team — отличное место для этого. Это режим, в котором вы можете создать свою фэнтези-команду из разных стран, лиг и клубов. И поэтому нам показалось, что это лучшее место для объединения двух футбольных миров.