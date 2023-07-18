Авторы PC-версии Ratchet & Clank Rift Apart рассказали о технических функциях

Как нам уже известно, 26 июля состоится РС-релиз популярного платформера Ratchet & Clank: Rift Apart. И представители Nixxes Software рассказали о том, какие современных технологии используются в будущем порте.

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Для плавного игрового процесса используется метод DirectStorage 1.2, он обеспечивает быструю загрузку. При высоких настройках графики используется декомпрессия графического процессора для потоковой передачи высококачественных текстур и сред с высоким уровнем детализации в фоновом режиме во время игры — это обеспечивает высокую пропускную способность.

Уже сообщалось, что Ratchet & Clank: Rift Apart на РС будет включать трассировку лучей для естественного наружного освещения, теней и отражений. Ещё больше повысит реализм света в игре амбиентное затенение Ray-Traced Ambient Occlusion с различными уровнями качества на выбор. А технология XeGTAO обеспечит показ мельчайших деталей геометрии.