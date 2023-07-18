В файлах World of Warcraft нашли босса с отсылками к Fortnite

Игроки в World of Warcraft нашли в файлах тестового билда версии 10.1.7 нового босса, который обладает рядом способностей, напоминающих механики Fortnite.

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Среди прочего, он умеет быстро строить башню, чтобы оказаться выше, может заставить всех вокруг танцевать с помощью «Диско-бомбы», а также наносить урон с помощью бури и восстанавливать здоровье напитком «Glug Jug».

Моделька The Renegade Looter, к которому относится описание данных способностей, также визуально напоминает скин Renegade Raider из Fortnite.

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Дата релиза обновления 10.1.7 для World of Warcraft пока неизвестна.