Serious Sam: Siberian Mayhem, Celeste и The Cave — новинки Xbox Game Pass в июле

Microsoft раскрыла список игр, которые совсем пополнят библиотеку Xbox Game Pass до конца июля. Главной новинкой сервиса станет Serious Sam: Siberian Mayhem — последняя на данный момент часть культовой серии шутеров о Серьёзном Сэме.

Кроме того, Microsoft подтвердила, что скоро из сервиса пропадут пять игр, включая «Мстителей» и стратегию Expeditions: Rome.