Serious Sam: Siberian Mayhem, Celeste и The Cave — новинки Xbox Game Pass в июле
Microsoft раскрыла список игр, которые совсем пополнят библиотеку Xbox Game Pass до конца июля. Главной новинкой сервиса станет Serious Sam: Siberian Mayhem — последняя на данный момент часть культовой серии шутеров о Серьёзном Сэме.
Какие игры добавят в Game Pass в июле и начале августа
- Techtonica (Xbox и ПК) — 18 июля
- Toem (Xbox и ПК) — 18 июля
- The Cave (Xbox) — 18 июля
- Maquette (Xbox и ПК) — 19 июля
- Figment 2: Creed Valley (Xbox и ПК) — 20 июля
- The Wandering Village (Xbox и ПК) — 20 июля
- Serious Sam: Siberian Mayhem (Xbox и ПК) — 25 июля
- Venba (Xbox и ПК) — 31 июля
- Celeste (Xbox и ПК) — 1 августа
Кроме того, Microsoft подтвердила, что скоро из сервиса пропадут пять игр, включая «Мстителей» и стратегию Expeditions: Rome.
Какие игры уберут из Game Pass 31 июля
- Expeditions: Rome
- «Мстители»: Definitive-издание
- Dreamscaper
- Two Point Campus
- The Ascent
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