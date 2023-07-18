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Serious Sam: Siberian Mayhem, Celeste и The Cave — новинки Xbox Game Pass в июле

Microsoft раскрыла список игр, которые совсем пополнят библиотеку Xbox Game Pass до конца июля. Главной новинкой сервиса станет Serious Sam: Siberian Mayhem — последняя на данный момент часть культовой серии шутеров о Серьёзном Сэме.

Serious Sam: Siberian Mayhem, Celeste и The Cave — новинки Xbox Game Pass в июле
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Какие игры добавят в Game Pass в июле и начале августа

  • Techtonica (Xbox и ПК) — 18 июля
  • Toem (Xbox и ПК) — 18 июля
  • The Cave (Xbox) — 18 июля
  • Maquette (Xbox и ПК) — 19 июля
  • Figment 2: Creed Valley (Xbox и ПК) — 20 июля
  • The Wandering Village (Xbox и ПК) — 20 июля
  • Serious Sam: Siberian Mayhem (Xbox и ПК) — 25 июля
  • Venba (Xbox и ПК) — 31 июля
  • Celeste (Xbox и ПК) — 1 августа

Кроме того, Microsoft подтвердила, что скоро из сервиса пропадут пять игр, включая «Мстителей» и стратегию Expeditions: Rome.

Какие игры уберут из Game Pass 31 июля

  • Expeditions: Rome
  • «Мстители»: Definitive-издание
  • Dreamscaper
  • Two Point Campus
  • The Ascent
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