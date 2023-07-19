Nvidia выпустила улучшенную видеокарту RTX 4060 Ti

Nvidia анонсировала видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти. Об этом сообщает портал Videocardz.

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Новая модель отличается от представленной ранее GeForce RTX 4060 Ti лишь увеличенным вдвое объемом памяти. Особенностью новинки является то, что она предлагает 16 ГБ видеопамяти при том же уровне энергопотребления, что и версия с 8 ГБ памяти – 160 Вт. Видеокарта получила аналогичный адаптер с графическим процессором AD106-351 с 4352 CUDA-ядрами и тактовой частотой 2,5 ГГц.

Эксперты и пользователи считают обновленную видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 Ti неоднозначной. Так, 16 ГБ могут дать преимущество в играх с высокими требованиями к памяти. Однако новинка имеет 128-битную шину и поддерживает только PCIe Gen4 x8. Это означает, что пропускная способность памяти остается на уровне 288 ГБ/с, как у прошлой модели.

Также отмечается, что Nvidia не стала предоставлять GeForce RTX 4060 Ti журналистам и блогерам для независимых тестов и сравнений с другими моделями. Некоторые связывают такое решение с тем, что компания предвидит плохие отзывы экспертов, что в свою очередь плохо скажется на продажах.