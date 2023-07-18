The Crew 2, Borderlands 3 и ещё восемь игр уберут из PS Plus Extra в августе
Компания Sony опубликовала список из 10 игр, которые с 15 августа больше не будут доступны по подписке PS Plus Extra.
Библиотеку покинут три тайтла серии Yakuza, популярный шутер Borderlands 3 от Gearbox Software, а также гоночная игра Crew 2 — если не успеть поиграть в них до середины августа, потом их придётся покупать за полную цену.
Какие игры уберут из PS Plus Extra
- Yakuza Zero
- Yakuza Kiwami
- Yakuza Kiwami 2
- Borderlands 3
- Carmageddon: Max Damage
- The Crew 2
- GRIP
- Nidhogg
- 8-Bit Armies
- DCL: The Game
Ранее Sony объявила тайтлы, которые заменят игры из списка выше — они уже доступны в библиотеке. Всего в PS Plus Extra появились 18 новых игр, включая известные многим It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и World War Z.
Чемпионат.com: главные новости