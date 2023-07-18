$90.42+0.30101.65+0.45

The Crew 2, Borderlands 3 и ещё восемь игр уберут из PS Plus Extra в августе

Компания Sony опубликовала список из 10 игр, которые с 15 августа больше не будут доступны по подписке PS Plus Extra.

The Crew 2, Borderlands 3 и ещё восемь игр уберут из PS Plus Extra в августе
© Чемпионат.com

Библиотеку покинут три тайтла серии Yakuza, популярный шутер Borderlands 3 от Gearbox Software, а также гоночная игра Crew 2 — если не успеть поиграть в них до середины августа, потом их придётся покупать за полную цену.

Какие игры уберут из PS Plus Extra

  • Yakuza Zero
  • Yakuza Kiwami
  • Yakuza Kiwami 2
  • Borderlands 3
  • Carmageddon: Max Damage
  • The Crew 2
  • GRIP
  • Nidhogg
  • 8-Bit Armies
  • DCL: The Game

Ранее Sony объявила тайтлы, которые заменят игры из списка выше — они уже доступны в библиотеке. Всего в PS Plus Extra появились 18 новых игр, включая известные многим It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и World War Z.

Главные новости
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости