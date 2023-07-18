Игроки несколько дней не могли обнаружить новый трейлер Payday 3 про стелс
Недавно для шутера Payday 3 вышел трейлер, посвящённый скрытному прохождению — но, как оказалось, игроки должны были найти его ещё раньше.
Кто-то из разработчиков Starbreeze Studios решил спрятать ролик на сайте игры в том же «скрытном стиле», о котором и рассказывали в видео.
Трейлер можно было обнаружить лишь в том случае, если бы ползунок громкости обычного трейлера Payday 3 на сайте был отключён — или если пользователь посещал сайт в режиме «инкогнито».
Через пять дней авторы осознали, что «переборщили» с уровнем секретности, пытаясь намекать о местоположении трейлера — и даже используя для этого стихи. Чуть позже разработчики сообщили, что трейлер наконец-то был обнаружен, хотя и не упомянули имя пользователя, который раскрыл тайну. Возможно, что создателям игры просто надоело ждать ответа игроков.
В комментариях к записям пользователи, впрочем, обращают внимание на другой вопрос, связанный с требованием постоянного подключения шутера к интернету — этот момент до сих пор смущает и раздражает аудиторию.
Релиз Payday 3 намечен на 21 сентября для PS5, Xbox Series и PC.