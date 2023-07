В PS Plus добавили It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и ещё три игры

Sony добавила в библиотеку PS Plus Extra и PS Plus Premium (Deluxe) свежие игры, которые уже доступны для скачивания подписчикам тарифов.

Самое интересное: It Takes Two, Sniper Elite 5, Snowrunner и World War Z. Также в подборке появились SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, The Ascent и другие проекты.