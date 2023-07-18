В Baldur’s Gate 3 будет 17 тысяч возможных вариаций концовки

Авторы YouTube-канала Fextralife пообщались с Larian о Baldur’s Gate III и узнали, что в игре будет 17 тыс возможных вариаций концовки.

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Стоит помнить, что речь идёт именно о вариациях, которые учитывают различные решения, принимаемые по ходу прохождения. Что касается основных концовок, то Larian пока не раскрыла их точное число, но известно, что ведущая сценаристка игры работала над финалом на протяжении 6 месяцев.

Позже на новость о 17 тыс вариациях концовки Baldur’s Gate 3 отреагировал глава издательского отдела Larian. Судя по всему, эта цифра хорошо известна внутри студии, а теперь о ней узнали и фанаты.