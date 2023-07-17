One Punch Man: World в этом году выпустят на Западе

Аниме-сервис Crunchyroll объявил, что выпустит на Западе условно-бесплатный многопользовательский боевик One Punch Man: World. Игра, созданная студией T3, филиалом Perfect World Games, выйдет на РС, iOS и Android, но пока что в ограниченном количестве стран.

Игра One Punch Man: World основана на культовой серии манги и аниме «Ванпанчмен», герой которой, Сайтама — сильнейший персонаж во вселенной. Он способен победить любого противника одним-единственным ударом, и это заставляет его скучать.

В версии World мы сможем открыть и развить любимых героев аниме-сериала, которые возьмут на себя будничные супергеройские задачи. Мы будем выполнять миссии, объединяться с другими игроками для схваток с мощными рейдовыми врагами или проходить избранные моменты из аниме. В боях нам предстоит идеально рассчитывать уклонения и связывать навыки в комбо.