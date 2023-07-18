Представлена раздеваемая кукла Трисс из «Ведьмака» за 269 тысяч рублей

Рост модели составит 168 сантиметров, а вес — почти 40 кг. Получить её можно будет за $ 2949 (более 269 тысяч рублей по курсу ЦБ РФ). Кроме того, за дополнительную плату заказчик сможет на свой вкус изменить цвет глаз, волос, купить дополнительную одежду и другие детали.