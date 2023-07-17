Авторы Payday 3 показали трейлер с механиками скрытного прохождения
Авторы Payday 3 поделились свежим трейлером. Его посвятили скрытности и тихому прохождению ограблений. Банде в маске клоунов необходимо пробраться в художественную галерею и выкрасть картины.
В ролике можно увидеть кадры игрового процесса. Например, чтобы вырезать оконную раму, необходимо не просто зажать кнопку, а лазером провести по траектории. А в один момент грабитель бросает оглушающий снаряд и выводит охранника из строя.
Payday 3 выходит 21 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Увы, для игры придётся постоянно быть подключённым к Интернету. Также игроков будут ждать разные уровни сложности и типы врагов.