Инсайдер рассказал о желании Atlus сделать ремейки первых двух Persona
Известный инсайдер, раскрывший информацию о ремейке Persona 3 с подзаголовком Reload, провёл серию ответов на вопросы подписчиков. Выяснилось много нового о будущем серии Persona, включая возможные ремейки.
Согласно словам инсайдера, в Atlus хотят сделать полноценные ремейки Persona и Persona 2: Eternal Punishment. Увы, помимо ремейка третьей части, в разработке нет других подобных проектов. Также не исключены ремейки игр из других франшиз Atlus или Sega.
Что касается других игр в серии, то продолжается создание файтинга Persona, но его концепт серьёзно изменился. Также Atlus рассматривает очень много идей для серии, но дорожная карта их релиза изменилась. Persona 6 планируется к выходу в 2026 году, но кроме неё есть новые спин-оффы Persona 5.
Persona 5: The Phantom X, бесплатный спин-офф, должен расширить аудиторию серии, а переводом на японский язык займётся лично Atlus.