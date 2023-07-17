Инсайдер рассказал о желании Atlus сделать ремейки первых двух Persona

Согласно словам инсайдера, в Atlus хотят сделать полноценные ремейки Persona и Persona 2: Eternal Punishment. Увы, помимо ремейка третьей части, в разработке нет других подобных проектов. Также не исключены ремейки игр из других франшиз Atlus или Sega.

Что касается других игр в серии, то продолжается создание файтинга Persona, но его концепт серьёзно изменился. Также Atlus рассматривает очень много идей для серии, но дорожная карта их релиза изменилась. Persona 6 планируется к выходу в 2026 году, но кроме неё есть новые спин-оффы Persona 5.