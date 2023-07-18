Как пройти задание «Кроты-приключенцы» в Honkai: Star Rail

«Кроты-приключенцы» — одно из немногих побочных заданий в Honkai: Star Rail, которое действительно заставляет подумать. Но на случай, если вы не в настроении искать тайное сокровище лично, мы составили короткий гайд о том, как пройти это задание.

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Для того, чтобы открыть это задание, Первопроходцу нужно выполнять ряд требований. Во-первых, полностью пройти сюжетную ветку Ярило-VI и победить финального босса. Во-вторых, пройти первое задание компаньона, которое выдает Хук — самопровозглашенная лидер Кротов.

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Когда вы выполните необходимые требования, задание «Кроты-приключенцы» можно взять у Джулиана — он ждет напротив клиники Наташи в Белобоге. Мальчик расскажет о приключенческой книге, в которой якобы скрыты подсказки о том, как найти спрятанное на планете сокровище. Но в его экземпляре книги не хватает страниц — и Первопроходцу нужно отыскать их.

Фрагмент №1 . Отправляйтесь в Большую шахту и подберите страницу книги, которая лежит на бочке. После этого взберитесь на холм к площадке, где находится решетчатый забор и лампы. Подберите бесхозную лампу и повесьте ее на свободное место.

. Отправляйтесь в Большую шахту и подберите страницу книги, которая лежит на бочке. После этого взберитесь на холм к площадке, где находится решетчатый забор и лампы. Подберите бесхозную лампу и повесьте ее на свободное место. Фрагмент №2 . Следующая страница спрятана в юго-восточной части Сточного прохода. Найдите пространство, где расставлено множество стульев, и подберите страницу книги. Один из стульев будет перевернут вверх ногами — поставьте его правильно.

. Следующая страница спрятана в юго-восточной части Сточного прохода. Найдите пространство, где расставлено множество стульев, и подберите страницу книги. Один из стульев будет перевернут вверх ногами — поставьте его правильно. Фрагмент №3 . Третья страница находится на заброшенном рынке в Заклепкограде, примерно в том же месте, где вы впервые повстречали Клару. На двух стеллажах будут разложены коробки — сделайте так, чтобы они лежали одинаково на обоих стеллажах. Для этого нужно подвинуть всего одну из них.

. Третья страница находится на заброшенном рынке в Заклепкограде, примерно в том же месте, где вы впервые повстречали Клару. На двух стеллажах будут разложены коробки — сделайте так, чтобы они лежали одинаково на обоих стеллажах. Для этого нужно подвинуть всего одну из них. Фрагмент №4. Последняя страница спрятана в Запретной зоне Среброгривых стражей: она приколота к стене прямо рядом с якорем быстрого перемещения. Чтобы отыскать сокровище, сделайте так, чтобы на каждом стенде для оружия стояло три винтовки.