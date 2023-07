Энтузиаст составил математический список 500 лучших игр в истории

Для своих подсчётов пользователь учитывал только те игры, которые попадали в несколько подобных рейтингов. По этой причине в нём нет недавних хитов, включая Elden Ring и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Так, лучшей игрой в истории согласно математических расчётам стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. На втором месте оказался «Тетрис», а замкнула тройку The Last of Us. В первую десятку также вошли Half-Life 2, «Ведьмак 3», Resident Evil 4 и GTA 5. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.