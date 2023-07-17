В Digital Foundry разобрали Red Dead Redemption на эмуляторе на PC с патчами

Уже некоторое время ходят слухи о существовании ремастера Red Dead Redemption. Пока они не подкреплены большим количеством фактов, но сыграть в улучшенную версию вестерна можно на PC с помощью эмуляторов. Именно этому посвятили разбор в свежем видео Digital Foundry.

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Эксперты сравнили версии для PlayStation 3 и Xbox 360, после чего пришли к выводу, что предпочтительным будет порт для консоли Microsoft — его образ использовался в эмуляторе Xenia. Всё дело в меньшем размытии и более устойчивой частоте кадров.

В ролике показали разные улучшения. Игре повысили разрешение, добавили сглаживание и разблокировали частоту кадров. Также эксперты установили плагин для использования клавиатуры и мыши.