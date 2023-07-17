В Digital Foundry разобрали Red Dead Redemption на эмуляторе на PC с патчами
Уже некоторое время ходят слухи о существовании ремастера Red Dead Redemption. Пока они не подкреплены большим количеством фактов, но сыграть в улучшенную версию вестерна можно на PC с помощью эмуляторов. Именно этому посвятили разбор в свежем видео Digital Foundry.
Эксперты сравнили версии для PlayStation 3 и Xbox 360, после чего пришли к выводу, что предпочтительным будет порт для консоли Microsoft — его образ использовался в эмуляторе Xenia. Всё дело в меньшем размытии и более устойчивой частоте кадров.
В ролике показали разные улучшения. Игре повысили разрешение, добавили сглаживание и разблокировали частоту кадров. Также эксперты установили плагин для использования клавиатуры и мыши.
В Digital Foundry посчитали, что требования к железу для эмуляции нельзя назвать низкими, но при этом игра на Xenia заметно превосходит оригинальные версии для консолей. Также Red Dead Redemption назвали захватывающей демонстрацией прогресса в эмуляции консолей седьмого поколения — PlayStation 3 и Xbox 360.