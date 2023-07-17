Актриса озвучки сказала, появятся ли Близняшки в DLC для Atomic Heart

Появятся ли Близняшки в DLC для Atomic Heart? Актриса озвучки дала ответ
Близняшки стали визитной карточкой шутера Atomic Heart. Официальной информации о появлении балерин в грядущем DLC нет, но актриса озвучки приоткрыла завесу тайны.
Девушка призналась, что записывала реплики Близняшек для сюжетного дополнения «Инстинкт Истребления», поэтому появления роботес в DLC стоит ожидать. Других подробностей актриса раскрывать не стала.
Дополнение «Инстинкт истребления» для Atomic Heart выйдет 2 августа. Ранее разработчики выпустили трейлер DLC с демонстрацией новых локаций и оружия.
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