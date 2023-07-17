Что говорят о Jagged Alliance 3: возвращение легендарной тактики
14 июля состоялся релиз Jagged Alliance 3 — очередного продолжения легендарной тактической серии, посвященной партизанским войнам отчаянных наемников. После блестящей второй части франшиза Jagged Alliance, мягко говоря, забуксовала: непрерывная череда сомнительных сиквелов и спин-оффов похоронила надежды на достойное возвращение серии. Но, судя по отзывам критиков и обычных геймеров, Jagged Alliance 3 сильно превзошла ожидания.
- Жанр: тактическая стратегия
- Разработчик: Haemimont Games
- Издатель: THQ Nordic
- Дата выхода: 14 июля 2023
- Платформы: ПК
IGN — 9/10
Jagged Alliance 3 — продуманная тактика, которая не изживает себя на протяжении всего прохождения. Да, шутки и моменты юмора чаще попадают мимо цели, чем не, но это не мешает игре рассказывать достаточно интригующую историю. Огромный выбор уникальных персонажей, собранные вручную карты и задания обеспечивают сюжетной кампании большое разнообразие, а система прокачки позволяет гибко развивать наемников во множестве направлений. Но ветеранам жанра, возможно, стоит поднять сложность повыше на первом прохождении.
PC Gamer — 8/10
Есть кое-какие аспекты, в которых Jagged Alliance 3 уступает предыдущим частям серии. Фейковый ретро-интернет ощущается гораздо более скучным, элементы интерфейса оставляют желать лучшего, спецэффекты выглядят блекло… Но эти мелочи не мешают рекомендовать игру поклонникам жанра. Jagged Alliance 3 — великолепная тактическая RPG. Одна из старейших франшиз в жанре снова в деле.
Wccftech — 8,5/10
Jagged Alliance 3 — триумфальное возвращение франшизы после двух десятилетий затишья и спорных релизов. Разработчики идеально выдержали баланс как на стратегическом, так и на тактическом уровне, вернули характеристики персонажей и прогрессию, систему инвентаря, перки и многое другое. Студия Haemimont Games смогла создать игру, которая не просто бросает вызов — она затягивает и вызывает желание пройти «еще один день», даже если на часах поздняя ночь.
Shacknews — 9/10
Серия Jagged Alliance — одна из старейших в нише тактических стратегий, и со временем она не раз совершала ошибки. Но Jagged Alliance 3 точно нельзя записать в ошибки. Это компетентное, прекрасное возвращение к корням франшизы, которое предлагает множество опций как в сражения, так и за пределами поля боя.