Что говорят о Jagged Alliance 3: возвращение легендарной тактики

14 июля состоялся релиз Jagged Alliance 3 — очередного продолжения легендарной тактической серии, посвященной партизанским войнам отчаянных наемников. После блестящей второй части франшиза Jagged Alliance, мягко говоря, забуксовала: непрерывная череда сомнительных сиквелов и спин-оффов похоронила надежды на достойное возвращение серии. Но, судя по отзывам критиков и обычных геймеров, Jagged Alliance 3 сильно превзошла ожидания.

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Жанр : тактическая стратегия

: тактическая стратегия Разработчик : Haemimont Games

: Haemimont Games Издатель : THQ Nordic

: THQ Nordic Дата выхода : 14 июля 2023

: 14 июля 2023 Платформы: ПК

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IGN — 9/10

Jagged Alliance 3 — продуманная тактика, которая не изживает себя на протяжении всего прохождения. Да, шутки и моменты юмора чаще попадают мимо цели, чем не, но это не мешает игре рассказывать достаточно интригующую историю. Огромный выбор уникальных персонажей, собранные вручную карты и задания обеспечивают сюжетной кампании большое разнообразие, а система прокачки позволяет гибко развивать наемников во множестве направлений. Но ветеранам жанра, возможно, стоит поднять сложность повыше на первом прохождении.

Steam

PC Gamer — 8/10

Есть кое-какие аспекты, в которых Jagged Alliance 3 уступает предыдущим частям серии. Фейковый ретро-интернет ощущается гораздо более скучным, элементы интерфейса оставляют желать лучшего, спецэффекты выглядят блекло… Но эти мелочи не мешают рекомендовать игру поклонникам жанра. Jagged Alliance 3 — великолепная тактическая RPG. Одна из старейших франшиз в жанре снова в деле.

Wccftech — 8,5/10

Jagged Alliance 3 — триумфальное возвращение франшизы после двух десятилетий затишья и спорных релизов. Разработчики идеально выдержали баланс как на стратегическом, так и на тактическом уровне, вернули характеристики персонажей и прогрессию, систему инвентаря, перки и многое другое. Студия Haemimont Games смогла создать игру, которая не просто бросает вызов — она затягивает и вызывает желание пройти «еще один день», даже если на часах поздняя ночь.

Steam

Shacknews — 9/10