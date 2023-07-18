«Мстители», Expeditions: Rome и еще три игры пропадут из Game Pass уже 31 июля

Microsoft раскрыла список игр, которые покинут сервис Xbox Game Pass уже 31 июля. Среди них оказалось полное издание «Мстителей», ролевая стратегия Expeditions: Rome и ещё три проекта. Судя по всему, пропажа связана с истечением договоров, которые заключили между собой Microsoft и издатели нижеперечисленных проектов.