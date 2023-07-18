«Мстители», Expeditions: Rome и еще три игры пропадут из Game Pass уже 31 июля

«Мстители», Expeditions: Rome и ещё три игры пропадут из Game Pass уже 31 июля
Microsoft раскрыла список игр, которые покинут сервис Xbox Game Pass уже 31 июля. Среди них оказалось полное издание «Мстителей», ролевая стратегия Expeditions: Rome и ещё три проекта. Судя по всему, пропажа связана с истечением договоров, которые заключили между собой Microsoft и издатели нижеперечисленных проектов.
Какие игры пропадут из подписки Game Pass уже 31 июля
- Expeditions: Rome
- «Мстители»: Definitive-издание
- Dreamscaper
- Two Point Campus
- The Ascent
15 июля из Game Pass также пропали ещё три игры: Exo One, PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls и Spelunky 2. При этом одновременно с пропажей в подписку добавили множество проектов, включая GTA 5, Insurgency: Sandstorm и шутер с динозаврами Exoprimal.
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