В игре про Черную Пантеру может появиться аналог «Немезиды» из Shadow of Mordor

10 июля Electronic Arts официально открыла свою новую студию — Cliffhanger Games. Первым проектом компании станет одиночный экшен от третьего лица по «Чёрной Пантере» из комиксов и фильмов Marvel.

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Студя уже открыла набор в команду — из вакансий стали известны в том числе первые детали будущего проекта. Так, в нём точно будет открытый мир, а разработана игра будет на Unreal Engine 5. Но самое интересное кроется в словосочетании «Открытый сюжет», суть которого пока неясна.

Возможно, речь идёт об аналоге системы «Немезида» из Middle-earth: Shadow of Mordor — она учитывала личные встречи игрока с командирами орков, после чего создавала уникальные ситуации в следующих поединках. Учитывая, что основной костяк Cliffhanger Games составляют бывшие сотрудники Monolith, которые работали над Shadow of Mordor, это предположение кажется вполне логичным.