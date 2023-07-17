Названа дата презентации новой версии PlayStation 5

В августе 2023 года компания Sony проведет игровое мероприятие, где будет представлена консоль PlayStation 5 Slim. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил инсайдер и основатель портала XboxEra Ник Бэкер, выступающий в сети под ником Shpeshal Nick.

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По данным Shpeshal Nick, новое мероприятие будет сопоставимо по масштабу с презентациями типа PlayStation Showcase или PlayStation State of Play.

«Недавно я слышал, что, скорее всего, в августе Sony проведет шоу, главным событием которого станет презентация [PlayStation 5] Slim», – написал инсайдер.

Shpeshal Nick предполагает, что так Sony планирует не потеряться в новостной повестке на фоне сообщений о завершении слияния конкурента Microsoft с Activision Blizzard, которое должно состояться до конца июля 2023 года.

До сих пор в СМИ появлялось мало информации об особенностях PlayStation 5 Slim. Согласно слухам, новинка как минимум получит более компактный относительно оригинальной модели корпус, а также съемный дисковод.