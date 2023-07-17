Шутер про динозавров Exoprimal от Capcom не очень понравился игрокам в Steam

Мультиплеерный командный шутер Exoprimal от Capcom столкнулся с неутешительным стартом, подтвержденным данными SteamDB. Как пишет портал GameMag, за первые сутки после релиза пиковое количество онлайн-игроков составило всего 4112 человек.

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Кроме того, количество отзывов на странице игры в Steam также остается небольшим – менее 500, и их оценки являются смешанными. На данный момент пользовательский рейтинг составляет только 69%.

Результаты Exoprimal выглядят особенно слабыми на фоне одновременного выпуска игры Jagged Alliance 3. Это продолжение популярной тактической серии собрало более 20,8 тысячи одновременно играющих пользователей в Steam, став третьим по числу игроков среди проектов издательства THQ Nordic. Выше него находятся только Elex (22,9 тысячи) и Biomutant (55 тысяч).