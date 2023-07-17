Обзор Asus ROG Ally: убийца Nintendo Switch или главный враг Steam Deck?

На рынке портативного гейминга появился еще один крупный игрок - Asus собрала и выпустила ROG Ally.

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В России устройство можно купить за 110 тысяч рублей в интернет-магазине BigGeek, который мы благодарим за предоставленный на тест образец.

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Что это вообще такое?

На официальном сайте Asus девайсина обозначена как "портативная игровая консоль", на задней крышке ее корпуса нанесена точно такая же надпись. Поэтому давайте, договоримся, что и спрашивать в таком случае с нее будем как с игровой консоли, попутно разбирая, насколько она портативная и насколько вообще консоль. По этой причине в данном обзоре не будет ни слова об аппаратной части гаджета - никаких гигабайтов и гигагерц. Коли заявлено, что ROG Ally - это консоль, то и игровой опыт должен быть консольным, из разряда "включил и играешь". Для фанатов подсчета терафлопс - вот ссылка со всеми железными подробностями.

Внешний вид

Дизайн выполнен не совсем традиционно для линейки продуктов ROG - вместо резких "хищных" линии в нем присутствует много скруглений и "плавных" элементов. Сзади корпус пересекает зеркальная линия, перекликающаяся с RGB-подсветкой стиков на передней панели. Толщину получилось выдержать вполне приемлемой, чтобы аппарат нельзя было назвать "толстым". Расцветка есть только одна - белая. Покрытие матовое, поэтому следов от пальцев не остается. Во многих чертах наблюдается сходство с брендом Xbox - если положить геймпад "зеленых" рядом, можно и вовсе подумать, что это товары из одной серии.

Российская Газета

Портативность?

Главный вопрос - насколько приставка получилась портативной? Понятно, что времена величия PSP давно прошли, и теперь даже смарты с диагоналями по семь дюймов никто не называет лопатами, но все же - удобно ли пользоваться ROG Ally вне дома? И нет - с этим есть проблемы.

В комплекте отсутствует какой-либо чехол, даже матерчатый. Получается, что производитель предлагает просто закидывать консоль в сумку вместе с ключами, телефонами и прочими предметами с острыми краями.

Но даже если решить вопрос с защитой корпуса, обмотав его условной войлочной тряпкой, - это все равно не решит проблем с размерами - в моем случае она занимает примерно половину объема моего небольшого городского рюкзака.

Вес устройства составляет больше 600 граммов. Пусть это и не слишком много, но на весу - сидя или лежа - руки все равно затекают. Самое удобное положение - за столом, когда у предплечий есть опора. Получается, что портативность весьма условная.

Эргономика

Органы управления разнесены в стороны достаточно сильно – сильнее чем нужно было бы для комфортного хвата. Зачем-то, видимо, в качестве дани современной моде, на заднюю панель вынесены "лепестки" - они еще больше уменьшают площадь полезного сцепления пальцев с корпусом. Стики малюсенькие, оттого их трудно назвать удобными, да еще и со слепыми зонами - в сетевые шутеры особо не поиграешь. С оговоркой, что я не лез в настройки, а пишу о них, исходя из стокового пресета. Кнопки прожимаются хорошо, но очень уж громко. К бамперам, триггерам и крестовине претензий нет. В целом это не уровень Asus - что-то похожее, например, в плане сборки/ощущений можно ожидать от китайских нишевых контор, вроде GameSir или iPEGA, но никак не от транснациональной компании.

ПО

Тут ситуация максимально двоякая. Кто-то скажет: "Фу, да это же просто планшет на Windows 11 с приделанным геймпадом". И ему могут ответить: "Ого-го! Да это же планшет на Windows 11 с приделанным геймпадом!"

И самое интересное, что оба будут по своему правы.

Плюсы и минусы ROG Ally в этом аспекте произрастают ровно из самих плюсов и минусов операционки Microsoft.

Из позитива: все онлайн-магазины - Steam, GOG, EGS и т.д. с накопившимися там за долгие годы бэклогами, эмуляторы, моды и прочие прелести ПК-гейминга.

Из негатива: постоянно лезущие отовсюду уведомления о том, что все надо обновить, переустановить и перезапустить, беспричинные зависания, регулярные ошибки при включении.

Отдельно хочется отметить не работающий нормально спящий режим. На условной PlayStation ведь как - поставил игру на закачку, положил консоль на ночь в сон и ушел спать. На следующее утро скачанную игру уже можно запускать.

И на ROG Ally тоже написано Handheld CONSOLE PC, но по умолчанию, повторив тот же алгоритм действий, вы включите устройство, которое выкачало вам 500 Мб из 70 Гб и полностью отключилось. И батарею еще как-то умудрилось высадить, но об этом подробнее ниже.

И в таких мелочах весь игровой опыт на ROG Ally - он не консольный и даже не гибридный. Добавьте сюда планируемое устаревание, столь любимое компанией из Редмонда применительно к своим ОС, и перспектива вырисовывается не самая обнадеживающая.

Как играется

Играется полноценно. Я, опять же, ни в одной игре специально не лазил никуда в настройки - чтобы как на консоли - запустил и играешь. Понятно, что в скором времени в Сети могут появиться подробные гайды под каждую отдельную игру о том, какие ползунки и куда в опциях двигать, чтобы все было плавно и четко. Но даже без этого качество запуска игр вполне приемлемое. Да - то тут, то там случаются статтеры и микрофризы, но глобально они картину не портят. Т.е. со своей основной задачей ROG Ally успешно справляется.

Скрытые возможности

Здесь речь, конечно же, об эмуляции всего на свете, что было уже упомянуто чуть выше по тексту. На пробу была запущена последняя Zelda - она идет пока не очень гладко, но с запуском более простеньких проектов и более старых платформ проблем возникать будет в разы меньше.

Сколько держит заряд

Самая слабая сторона во всей железке. К сожалению, речь не идет даже о двух часах игры от одного заряда. Доисторический Game Boy работал на комплекте новых батареек 10 часов. Я понимаю, что совсем не корректно сравнивать их мощности и энергопотребление, но там концепция портативности была рабочей, а ROG Ally - это еще одно, по сути, домашнее устройство. Такого "прикроватно-тумбочного" сценария использования.

Кому это нужно и зачем?

Очевидно, что на данном этапе гейминг на ROG Ally - это удел энтузиастов. Для ASUS, это, скорее всего, был эксперимент из разряда "Потому что мы можем".

А что там у конкурентов?

Из видных соперников по гибридно-портативному классу только Nintendo Switch и Steam Deck, которые на самом-то деле не особо и конкуренты для ROG Ally, потому что выступают сильно в разных плоскостях. Первый действительно предлагает консольный опыт без всяких оговорок, а второй – концентрируется на оптимизации игр из своего магазина, умышленно обрезая и отказываясь от возможностей Windows. Истинными конкурентами можно также назвать GPD Win и прочие аналогичные изделия из китайских маркетплейсов, но все это команды, если можно так сказать, из другой лиги или другого дивизиона, поэтому ROG Ally - такая одна.

Вердикт