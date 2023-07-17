Baldurs Gate 3 стала лидером по продажам в Steam среди платных игр в мире

Baldur’s Gate III оказалась на первом месте в топе мировых продаж Steam среди платных игр. Если же учитывать условно-бесплатные проекты, то она всё ещё уступает Counter-Strike: Global Offensive. Такая же ситуация наблюдается и в российском регионе Steam.

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Следом за Baldurs Gate 3 идёт июньская новинка ремастер BattleBit, а вот свежая Jagged Alliance 3 (2023), получившая тёплый приём в Steam, оказалась на 5 строчке в топе по продажам среди платных игр.

Релиз Baldur’s Gate 3 состоится уже 3 августа на PC и 6 сентября на PS5. Сейчас игра находится в раннем доступе, а Larian продолжает подогревать интерес к новинке, рассказывая о арасах и классах.