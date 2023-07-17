Baldurs Gate 3 стала лидером по продажам в Steam среди платных игр в мире

Baldurs Gate 3 стала лидером по продажам в Steam среди платных игр во всём мире
Baldur’s Gate III оказалась на первом месте в топе мировых продаж Steam среди платных игр. Если же учитывать условно-бесплатные проекты, то она всё ещё уступает Counter-Strike: Global Offensive. Такая же ситуация наблюдается и в российском регионе Steam.
Следом за Baldurs Gate 3 идёт июньская новинка ремастер BattleBit, а вот свежая Jagged Alliance 3 (2023), получившая тёплый приём в Steam, оказалась на 5 строчке в топе по продажам среди платных игр.
Релиз Baldur’s Gate 3 состоится уже 3 августа на PC и 6 сентября на PS5. Сейчас игра находится в раннем доступе, а Larian продолжает подогревать интерес к новинке, рассказывая о арасах и классах.
При этом ранее некоторые разработчики игр призвали геймеров не использовать Baldurs Gate 3 в качестве нового стандарта для жанра. А вот глава издательского отдела Larian считает, что обсуждения грядущей новинки привели к тому, что люди наконец начали говорить о CRPG (компьютерных ролевых играх) как о RPG. Первые всегда являлись ролевыми играми, однако многие говорили о них только как о каком-то малоизвестном жанре из 90-х. И такие изменения хорошо влияют на рынок.