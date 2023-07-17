Рынок видеоигр в Африке превысит $1 млрд уже в 2024 году

Рынок видеоигр в странах Африки к югу от Сахары ожидает впечатляющий рост.

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Согласно эксклюзивным данным, предоставленным CNBC, в 2024 году данный рынок впервые превысит отметку в $1 млрд.

Аналитическая компания Newzoo, работая с африканским игровым стартапом Carry1st, подготовила данные, свидетельствующие о развитии игровой индустрии в Африке, несмотря на сложности в экономике региона.

В то время как темпы экономического роста там снижаются, рынок видеоигр на континенте испытывает небывалый подъём.

Доходы от продаж игр в Африке в 2022 году составили $862,8 млн. И это на фоне общего снижения активности в мировой игровой индустрии, вызванного смягчением ограничений связанных с COVID-19 и повышением стоимости жизни.

Ключевыми факторами роста рынка видеоигр на континенте называют быстрый рост населения, увеличение доступности Интернета и популярность мобильных телефонов.