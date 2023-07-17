Call of Duty продолжит выходить на PlayStation

«Мы рады сообщить, что Microsoft и Playstation подписали обязывающее соглашение о сохранении выпуска игр серии Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard. Мы с нетерпением ждем будущего, когда у игроков по всему миру будет больше возможностей играть в свои любимые игры», — заявил Спенсер.