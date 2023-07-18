В Counter-Strike 2 теперь можно поиграть на обновленных картах Overpass и Vertigo

18 июля разработчики выпустили обновление для бета-версии Counter-Strike 2. Valve добавила новые карты — Vertigo и Overpass, которые заменили Nuke и Office.

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Помимо этого, разработчики ввели в игру режим «напарников». Данная функция уже доступна на новой карте — Overpass.

Карта Vertigo доступна только в режимах «Бой насмерть» и «Обычный».

Геймеров также порадовала улучшенная физика воды. Не такое важное изменение значительно отразилось на общем визуале игры.

Добавлен режим «Напарники».

Добавлены карты Vertigo и Overpass.

Vertigo доступен только в режимах «Бой насмерть» и «Обычный».

Overpass доступен во всех режимах.

Добавлена опция зажатия ПКМ во время использования оружий с прицелом.

Множество улучшений.

Исправление багов.

Обновлены файлы локализации. Список изменений в Counter-Strike 2 от разработчиков: