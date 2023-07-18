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В Counter-Strike 2 теперь можно поиграть на обновленных картах Overpass и Vertigo

18 июля разработчики выпустили обновление для бета-версии Counter-Strike 2. Valve добавила новые карты — Vertigo и Overpass, которые заменили Nuke и Office.

В Counter-Strike 2 теперь можно поиграть на обновленных картах Overpass и Vertigo
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Помимо этого, разработчики ввели в игру режим «напарников». Данная функция уже доступна на новой карте — Overpass.

Карта Vertigo доступна только в режимах «Бой насмерть» и «Обычный».

Геймеров также порадовала улучшенная физика воды. Не такое важное изменение значительно отразилось на общем визуале игры.

Список изменений в Counter-Strike 2 от разработчиков:
  • Добавлен режим «Напарники». 
  • Добавлены карты Vertigo и Overpass.
  • Vertigo доступен только в режимах «Бой насмерть» и «Обычный».
  • Overpass доступен во всех режимах.
  • Добавлена опция зажатия ПКМ во время использования оружий с прицелом. 
  • Множество улучшений. 
  • Исправление багов.
  • Обновлены файлы локализации.

Официальный релиз Counter-Strike 2 ожидается до конца 2023 года.