В Counter-Strike 2 теперь можно поиграть на обновленных картах Overpass и Vertigo

18 июля разработчики выпустили обновление для бета-версии Counter-Strike 2. Valve добавила новые карты — Vertigo и Overpass, которые заменили Nuke и Office.
Помимо этого, разработчики ввели в игру режим «напарников». Данная функция уже доступна на новой карте — Overpass.
Карта Vertigo доступна только в режимах «Бой насмерть» и «Обычный».
Геймеров также порадовала улучшенная физика воды. Не такое важное изменение значительно отразилось на общем визуале игры.
Список изменений в Counter-Strike 2 от разработчиков:
- Добавлен режим «Напарники».
- Добавлены карты Vertigo и Overpass.
- Vertigo доступен только в режимах «Бой насмерть» и «Обычный».
- Overpass доступен во всех режимах.
- Добавлена опция зажатия ПКМ во время использования оружий с прицелом.
- Множество улучшений.
- Исправление багов.
- Обновлены файлы локализации.
Официальный релиз Counter-Strike 2 ожидается до конца 2023 года.