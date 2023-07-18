Игроки трех российских команд получили визы на The International 2023 в США

Игроки трёх российских команд получили визы на The International 2023 в США
Менеджмент российской команды 9Pandas по Dota 2 сообщил, что все игроки успешно получили визы в США для участия в чемпионате мира The International 2023.
Судя по всему, вместе с ними документ, дающий право на въезд в Штаты, успешно оформил мидер Team Spirit Денис Larl Сигитов — 9Pandas опубликовали общую фотографию с подписью.
Визовый челлендж успешно пройден!
Ранее о получении виз для всех игроков сообщили в BetBoom Team, а представители Team Spirit уже имеют нужный документ, поскольку в прошлом году принимали участие в PGL Arlington Major.
Таким образом, все игроки российских команд, прошедших на The International 2023 по Dota 2 напрямую (а также Антон DyrachYO Шкредов из Gaimin Gladiators), смогут сыграть на турнире. Ещё одна команда из Восточной Европы определится в конце августа по результатам квалификации.