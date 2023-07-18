Игроки трех российских команд получили визы на The International 2023 в США

Менеджмент российской команды 9Pandas по Dota 2 сообщил, что все игроки успешно получили визы в США для участия в чемпионате мира The International 2023.

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Судя по всему, вместе с ними документ, дающий право на въезд в Штаты, успешно оформил мидер Team Spirit Денис Larl Сигитов — 9Pandas опубликовали общую фотографию с подписью.

Визовый челлендж успешно пройден!

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Ранее о получении виз для всех игроков сообщили в BetBoom Team, а представители Team Spirit уже имеют нужный документ, поскольку в прошлом году принимали участие в PGL Arlington Major.