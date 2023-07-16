Создатель Prince of Persia ответил на слухи о новой «большой» игре в серии

Один из авторов оригинальной Prince of Persia 1989 года выпуска, американский разработчик Джордан Мехнер сообщил о своем отношении к новой игре Prince of Persia: The Lost Crown и об отношении Ubisoft к созданию следующего «большого» проекта в серии. Об этом он рассказал в интервью порталу TheGamer.

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По его словам разработчика, за последние 13 лет только The Lost Crown смогла «выбраться из производственного ада и добраться до игроков». Мехнер уверен, что в текущих реалиях The Lost Crown — лучший вариант для поклонников серии.

«Взгляните на Assassin's Creed: Mirage, действие которого буквально происходит в Персии. Сразу понятно, что не может существовать второй ААА-игры в Персии от Ubisoft в этот же самый момент», — добавил разработчик.

Он заметил, что все прочие попытки Ubisoft развить Prince of Persia не дошли даже до стадии анонса. Мехнер прямо признал, что нового «большого» проекта по Prince of Persia от Ubisoft не стоит ждать в ближайшие годы.

«Двухмерность отлично подходит для Prince of Persia прямо сейчас, и одна из причин — это Assassin's Creed. Поклонники, предпочитающие более реалистичный стиль для Prince of Persia, должны понимать, что The Lost Crown — неподходящее время и место для этого», — заключил разработчик.

В июне в рамках шоу Summer Game Fest французская компания Ubisoft анонсировала первую за 13 лет игру в серии Prince of Persia.