Создатель Prince of Persia ответил на слухи о новой «большой» игре в серии

Один из авторов оригинальной Prince of Persia 1989 года выпуска, американский разработчик Джордан Мехнер сообщил о своем отношении к новой игре Prince of Persia: The Lost Crown и об отношении Ubisoft к созданию следующего «большого» проекта в серии. Об этом он рассказал в интервью порталу TheGamer.