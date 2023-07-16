Размер планет в Star Wars Outlaws сравнили с Грецией из Assassin's Creed

В игре Star Wars: Outlaws будет открытый мир с возможностью путешествовать между планетами, включая такие известные для поклонников франшизы, как Татуин. Об этом сообщил креативный директор Ubisoft Massive Entertainment Джулиан Герати в интервью журналу EDGE.

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«Это немного грубая аналогия, но размер одной планеты примерно равен двум зонам из Assassin's Creed: Odyssey. В некоторых случаях двум-трем зонам», — отметил он.

В Odyssey зоны делились географически и представляли собой уменьшенные копии реальных областей Древней Греции.

Также Герати заверил, что каждая планета в Star Wars: Outlaws создается вручную, процедурная генерация не используется. Таким образом подход Ubisoft близок к тому, которым руководствовалась Bioware в трилогии Mass Effect.

Креативный директор уточнил, что все-таки полной свободы действий в игре не будет. Например, нельзя будет летать над планетами. Посадка и высадка всегда будет происходить в конкретных точках.

События игры разворачиваются в эру оригинальной трилогии «Звездных войн», которая сейчас представлена в оригинальном сюжете как четвертый, пятый и шестой эпизоды.

Выход Star Wars: Outlaws запланирован на 2024 год на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и ПК.