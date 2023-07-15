В сливе GTA 6 обвиняют психически невменяемого подростка

Зарубежное издание Reuters сообщило, что хакер, сливший данные GTA 6, получил 12 обвинений в суде Лондона. Оказалось, что это 18-летний подросток по имени Арион Куртадж, который состоял в хакерской группе Lapsus.

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Прокуроры утверждают, что Куртадж шантажировал сотрудников Rockstar Games в корпоративном Slack, вымогая у них деньги под угрозой слива данных GTA 6. Как мы знаем, материалы по игре в итоге оказались в Сети.

Юный хакер атаковал не только Rockstar Games, но и другие крупные корпорации, включая Uber, Revolut, BT Group и, предположительно, NVIDIA. Во всех случаях Куртадж пытался получить деньги путем вымогательства.

Его обвиняют в трех случаях шантажа, двух пунктах мошенничества и шести пунктах по закону о неправомерном использовании компьютера. В ряде пунктов он признал себя виновным, но приговор ему выносить не будут. Дело в том, что подростка признали невменяемым, поэтому он не будет участвовать в судебном разбирательстве.