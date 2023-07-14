GOG раздает атмосферную прелюдию The Whisperer

GOG раздаёт атмосферную прелюдию The Whisperer
В магазине GOG открылась новая раздача. На этот раз все желающие могут «купить» со скидкой 100% приключенческую игру The Whisperer, действие которой разворачивается в Нижней Канаде в начале XIX века.
Игрокам предстоит попасть на заброшенный торговый пост и разгадать мистическую тайну исчезновения его обитателей. Создатели игры вдохновлялись классическими хоррорами наподобие Scratches и The Dark Eye, так что на пути к истине нас ждут жуткие испытания.
The Whisperer — самостоятельная игра, но одновременно она служит прелюдией к атмосферному хоррору The Whispering Valley. Эта игры вышла осенью 2022 года, её создала канадская студия Chien d’Or. В Steam хоррор получает очень положительные отзывы.