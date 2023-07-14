GOG раздает атмосферную прелюдию The Whisperer

В магазине GOG открылась новая раздача. На этот раз все желающие могут «купить» со скидкой 100% приключенческую игру The Whisperer, действие которой разворачивается в Нижней Канаде в начале XIX века.

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Игрокам предстоит попасть на заброшенный торговый пост и разгадать мистическую тайну исчезновения его обитателей. Создатели игры вдохновлялись классическими хоррорами наподобие Scratches и The Dark Eye, так что на пути к истине нас ждут жуткие испытания.