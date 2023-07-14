Создатели Enshrouded рассказали о строительстве базы из вокселей

Студия Keen Games, известная по приключению Portal Knights, выпустила очередной видеоролик, посвящённый будущей ролевой выживалке Enshrouded. И в нём рассказали о строительстве и терраформировании, важной части игры.

© Скриншот Enshrouded

В игре нам выпадет роль пламярожденного героя, который призван восстановить павшее королевство Эмбервэйл. И в этой миссии не обойтись без строительства, а воксельная система позволит нам создать базу по своему собственному проекту.

Как показано в видео, мы можем буквально возводить своё королевство с нуля, по кирпичику, или же воспользоваться готовыми чертежами отдельных элементов или целых зданий. Любые части, даже будучи разнородными, на месте идеально объединятся.

Если ландшафт не состыковывается с нашими планами, его можно изменить, прибегнув к терраформированию. Возводить различные структуры мы сможем и под землёй, что даст возможность выстроить подвалы или пещеры.

В игре будут сотни готовых предметов интерьера и украшений, вдобавок на своей базе мы сможем разместить трофеи с убитых боссов. А пригласив на свою базу неигровых персонажей, мы получим новые мастерские, кузницы и магазины.