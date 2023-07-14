Только глава Bethesda Тодд Говард может раскрывать новую информацию о Starfield
Хоть релиз Starfield и случится относительно скоро, 6 сентября, фанаты продолжают пытаться узнать хотя бы немного новой информации. Огромного документа на 1071 страницу им не хватило, поэтому шквал вопросов полетел в дизайн-директора Эмиля Пальяруло.
Он польщён таким внимание к игре, однако заявил, что подписал договор о неразглашении, поэтому не может ответить на 99% вопросов. Зато более разговорчивым может быть Тодд Говард, глава Bethesda.
«Никто, кроме самого Тодда Говарда, не уполномочен публично говорить о неразглашённой информации об игре. […] Я очень польщён вашим ожиданием Starfield. […] Мне действительно больно говорить, что я просто не могу ответить на 99% ваших вопросов. Я не могу делиться своим мнением о содержании игры: не могу говорить о производительности, я не могу обсуждать… почти всё. Я подписал договор о неразглашении. Я профессионал и не хочу, чтобы меня уволили. Но ваша поддержка — это всё для нас. Вы наполняете моё сердце каждый день. Лучшие поклонники» — заявил Эмиль Пальяруло
Что касается Тодда Говарда, то он действительно рассказывал много ранее неизвестных подробностей о Starfield. Например, про возможность вступать в романтические отношения и отсутствие наземного транспорта. Обсудил Тодд и ролевую систему развития главного героя.