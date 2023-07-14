Только глава Bethesda Тодд Говард может раскрывать новую информацию о Starfield

«Никто, кроме самого Тодда Говарда, не уполномочен публично говорить о неразглашённой информации об игре. […] Я очень польщён вашим ожиданием Starfield. […] Мне действительно больно говорить, что я просто не могу ответить на 99% ваших вопросов. Я не могу делиться своим мнением о содержании игры: не могу говорить о производительности, я не могу обсуждать… почти всё. Я подписал договор о неразглашении. Я профессионал и не хочу, чтобы меня уволили. Но ваша поддержка — это всё для нас. Вы наполняете моё сердце каждый день. Лучшие поклонники» — заявил Эмиль Пальяруло