Лучшие игры в жанре слэшер на ПК

Devil May Cry 5

Да-да, поклонники серии могут возразить, что третья Devil May Cry до сих пор остается непревзойденной, но, как ни крути, она порядочно состарилась — в отличие от пятой. Devil May Cry 5 — это пик эволюции франшизы; возможно, самая глубокая и разнообразная игра в жанре в принципе. Три (четыре в издании Special Edition) совершенно непохожих друг на друга героя, тонны реиграбельности, опционального контента и ярких сцен, разлетевшихся на мемы. Devil May Cry 5 не сделала ничего радикально нового, но это и не обязательно, когда все старое отточено до совершенства.