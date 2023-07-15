Лучшие игры в жанре слэшер на ПК

Ничто так не разгоняет кровь, как хороший слэшер — но они встречаются настолько редко, что всего пара студий может похвастать по-настоящему удачными character action играми. И мы составили подборку из пяти лучших.

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Devil May Cry 5

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Да-да, поклонники серии могут возразить, что третья Devil May Cry до сих пор остается непревзойденной, но, как ни крути, она порядочно состарилась — в отличие от пятой. Devil May Cry 5 — это пик эволюции франшизы; возможно, самая глубокая и разнообразная игра в жанре в принципе. Три (четыре в издании Special Edition) совершенно непохожих друг на друга героя, тонны реиграбельности, опционального контента и ярких сцен, разлетевшихся на мемы. Devil May Cry 5 не сделала ничего радикально нового, но это и не обязательно, когда все старое отточено до совершенства.

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Bayonetta

Если кто и может составить конкуренцию Данте, то это однозначно ведьма Байонетта. Оно и неудивительно, ведь за оригинальной Devil May Cry и Bayonetta стоял один и тот же человек — великий и ужасный Хидэки Камия. И Bayonetta доказывает, что он действительно знает толк в дизайне боевых систем. Ведьма на каблуках-пистолетах способна уничтожать полчища ангелов самыми разными способами: от средневековых орудий пыток до призыва адских демонов из собственных волос. Да и за пределами кинематографических сцен механики Bayonetta предоставляют огромный простор для самовыражения. Если вы вдруг владеете Nintendo Switch, то советуем сразу всю трилогию: каждая из трех частей серии хороша по-своему.

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Metal Gear Rising: Revengeance

Хидэо Кодзима принял очень правильное решение, поручив разработку спин-оффа Metal Gear Solid в талантливые руки студии PlatinumGames. Revengeance — пожалуй, один из самых абсурдных боевиков за всю историю видеоигр. Кибер-ниндзя швыряет огромных роботов через бедро, выслушивает философские монологи о том, что мемы — это «ДНК души» и разрубает все живое на сотни мелких кусочков в реальном времени. Комментарии излишни: если вы любите слэшеры, но почему-то еще не играли в Revengeance, то немедленно исправьте это упущение.

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Ninja Gaiden: Master Collection

Ninja Gaiden — прадедушка многих современных экшенов, в том числе серьезно повлиявший на серию Dark Souls. Хотя формально серию можно отнести к слэшерам, на практике она поощряет не столько зрелищные комбо, сколько холодный расчет и эффективность. Рю Хаябуса — смертельно опасный ниндзя, но совсем не супергерой; если зазеваться, то он погибнет всего за несколько секунд. Переиздание Master Collection впервые позволило ПК-игрокам приобщиться к классике — оно имеет свои недостатки, но все равно заслуживает внимания.

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Vanquish

Наконец, Vanquish — формально вообще не слэшер. Это шутер от третьего лица, где нужно часто прятаться за укрытиями… Но еще чаще — проноситься мимо противников на реактивной тяге, расстреливать роботов в замедленных прыжках и останавливаться только для того, чтобы охладить двигатели. PlatinumGames патологически не умеет делать скучные игры: разработчики смогли придать фирменный шарм даже приевшейся формуле консольных шутеров.