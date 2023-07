Игры про охоту на ПК: подборка лучших симуляторов охотника

Механики, связанные с охотой на животных, встречаются во многих крупных блокбастерах — но редкие проекты уделяют им действительно много внимания. Если вы в настроении прогуляться по дикой природе, мы подготовили подборку отличных игр про охоту.

theHunter: Call of the Wild

Call of the Wild — пожалуй, одна из самых популярных игр на тему охоты. Причем охоты не приукрашенной и более чем реалистичной. Вам предстоит выслеживать животных, освоить механику стрельбы, где важно учитывать направление ветра и траекторию пули, соревноваться в меткости и, конечно, изучать большой открытый мир. Call of the Wild поддерживает кооперативный режим, и если вам понравятся механики, то есть хорошая новость: игра получила множество DLC, которые добавляют еще больше нового контента — оружия, животных и охотничьих угодий.

Way of the Hunter

Way of the Hunter — ближайший конкурент Call of the Wild. Две игры практически не отстают друг от друга по качеству проработки и детализации, однако Way of the Hunter чуть глубже погружается в нюансы охотничьего ремесла. Например, игра реалистично симулирует анатомию животных и подсказывает оптимальные тактики для гуманной охоты, чтобы добыча не мучилась. Кроме того, она предлагает широкий выбор оружия от реальных производителей, возможность собирать трофеи и изготавливать чучела животных, а также незамысловатый сюжетный режим.

Monster Hunter: World

Monster Hunter: World — первая игра франшизы, вышедшая на ПК, и поначалу она ввела многих геймеров в заблуждение. Глядя на анимешное оружие и гигантских монстров, некоторые игроки ожидали получить нечто в духе Devil May Cry, но Monster Hunter — прямая противоположность безмозглых экшенов. Это крайне глубокая игра, где каждая охота на монстра — это битва против опасного босса, обладающего уникальными повадками, сильными сторонами и слабостями. Конечно, их не придется долго выслеживать, но пристальное изучение монстров и возможностей охотничьего оружия может занять сотни часов.

Red Dead Redemption 2

Охота — не главное занятие в Red Dead Redemption 2, однако она играет важную роль. Именно благодаря охоте на диких животных Артур Морган может улучшать снаряжение и зарабатывать деньги, и Rockstar постаралась обставить процесс максимально реалистично. На Диком Западе обитает множество животных, и каждое водится в своем ареале обитания; их поведение, реакции на людей и взаимодействие с другими животными тоже проработано весьма реалистично.

The Long Dark

Наконец, The Long Dark предлагает ощутить на себе, каково это — охотиться в суровой, заснеженной тундре. Как и положено выживалкам, игроку предстоит добывать пищу, и охота на диких животных — один из способов не погибнуть от голода. Правда, нюанс в том, что не только вы пытаетесь найти еду: волки, медведи и даже лоси тоже хотят жить.